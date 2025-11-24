Ahora nos toca a nosotros

¿Tenemos el coraje para superar un régimen autoritario? Sí, pero solo si nos unimos y organizamos juntos como movimiento por la justicia social estratégica y eficazmente.

Es hora de reconocer que las reglas han cambiado. Lo que nos ha funcionado en el pasado para ampliar y fortalecer los derechos ya no funciona. Como organizadores, debemos estar a la altura de este momento y compartir las tácticas más efectivas para detener la destrucción de la democracia por parte de quienes aspiran a un gobierno autoritario sin fin.

El momento es ahora, y depende de nosotros. No tenemos tiempo que perder.

Éstos son los temas de un artículo que acabo de escribir para la revista Nonprofit Quarterly, en donde explico como llegamos aqui y cómo People’s Action y nuestros numerosos aliados estamos adoptando cambios estratégicos para enfrentar este momento difícil.

¡Por favor, lea y comparta este artículo lo más ampliamente que pueda!

Como muchos saben, People’s Action lleva tiempo preparándonos para enfrentar este momento. Nuestro informe de 2023, El Antídoto contra el autoritarismo, hizo un llamado a desarrollar un frente amplio, adoptando las tácticas más efectivas para detener el auge de un régimen autoritario. Ya lo hemos hecho y ahora estamos en marcha.

Veinte organizaciones nacionales respaldaron nuestro llamado original a formar un Avivamiento de base con nosotros. Desde entonces, esta cifra ha crecido a más de sesenta, con más de cuatrocientas organizaciones estatales y locales, en todo el país y en todos los estados.

Junto con nuevos amigos, como la alianza May Day Strong, tanto como nuestros aliados de siempre, ya hemos capacitado a más de 1200 organizadores en todo el país, y capacitamos a más cada día para defender la democracia mientras aún podamos. Todos los que quieran unirse a este esfuerzo son bienvenidos.

Acabamos de actuar juntos en Chicago, exigiendo a AT&T que cancele sus contratos con ICE y las agencias federales relacionadas que han intentado convertir las calles de Chicago en una zona de guerra. Han fracasado gracias a la fuerza y ​​la valentía de las comunidades y organizaciones comunitarias de Chicago, que se defienden mutuamente y se niegan a ceder.

Nosotros también nos negamos a ceder. Impondremos costos a cualquiera que busque sacar lucros de la negación de los derechos civiles y nuestra dignidad. En el futuro, habrá más oportunidades para actuar juntos, y esperamos verles a nuestro lado.

Para quienes creemos que la democracia multirracial no solo es posible, sino una necesidad en este país, no hay tiempo que perder. Ahora nos toca a nosotros.

¡Por eso les pido que por favor, lean y compartan este nuevo artículo, y espero sus comentarios!

