¿Ya protestamos, y ahora que sigue?

Estamos preparados y unidos. Resistiremos mientras podamos y, cuando sea necesario, les impondremos costos a quienes sacrifican nuestras libertades y dignidad por ganancias.

Se me llena el corazón cuando pienso en las más de 7 millones de personas que salieron a las calles el domingo pasado para las manifestaciones de No Kings. En cada rincón de nuestro país, en más de 2500 comunidades, la gente se puso de pie para decir que no permitirán que los autoritarios decidan nuestro destino ni nuestro futuro.

Desde las decenas de miles que marcharon en Nueva York y Chicago hasta la mujer solitaria que permaneció en la esquina de su calle en Beckley, West Virginia, con carteles hechos a mano y una amplia sonrisa para que todos la vieran, la gente está diciendo con voces altas y claras que no nos rendiremos ante tiranos o matones enmascarados.

“Creo que es necesario mostrar la cara a nuestros vecinos”, dijo Kendra Sullivan, la mujer de Beckley. “Somos como todos los demás: somos Estados Unidos”.

Al igual que Kendra, estos manifestantes comparten el espíritu de lo que nosotros en People’s Action llamamos la Rebelión alegre: Se manifiestan pacíficamente, con valentía y con el corazón abierto. Juntos, defendemos lo que Ella Baker, John Lewis y otros veteranos de la lucha por los derechos civiles para todos, llamaron "El Lado de la Libertad": un lugar donde todos son libres y todos son bienvenidos. Nuestra alegría demuestra a quienes quieren intimidarnos que no tenemos miedo.

Y, sin embargo, nuestra lucha apenas comienza. Quienes desean acabar con nuestra democracia cuentan con recursos sin precedentes que pretenden usar en nuestra contra. Antes de cerrar el gobierno, los republicanos en el Congreso triplicaron el presupuesto del ICE a 28 mil millones de dólares, que se gastan en armas, blindados y armas químicas, y están reclutando miles de nuevos agentes. El ICE es ahora uno de los ejércitos más grandes del mundo y tiene más dinero que el FBI.

El presidente Donald Trump ha expresado abiertamente su deseo de usar la fuerza militar contra civiles pacíficos. Llama a quienes discrepan de él "el enemigo interno" y afirma que quiere usar las ciudades estadounidenses como "campos de entrenamiento" para las fuerzas armadas.

Mientras tanto, el cierre del gobierno perjudica a millones de personas inocentes. Los empleados públicos no reciben su sueldo, las familias que dependen de la ayuda alimentaria pasan hambre y el costo del seguro médico para millones se duplicará o triplicará. ¿Cuál es la respuesta de este Congreso liderado por los republicanos? Se están tomando unas largas vacaciones, a costa nuestra.

La verdad es que simplemente no les importa, ni tu sufrimiento ni el mío. Mientras puedan dominar los medios y las ganancias corporativas aumenten, se quedarán en el campo de golf.

No les importará cuando no tengas suficiente para comer, se lleven a tus seres queridos, agreden a manifestantes pacíficos y periodistas, y cierren el único hospital de tu condado.

Por eso debemos seguir demostrando que a nosotros sí nos importa. Nos ayudaremos mutuamente y por el futuro de nuestro país. Nos cuidaremos unos a otros y alzaremos nuestras voces, como lo hizo Kendra.

Sin embargo, debemos hacer más: debemos proteger la democracia mientras aún podamos. Necesitamos un plan y la alineación de todo nuestro movimiento en torno a una estrategia clara y compartida, porque lo que ha funcionado en el pasado para defender y ampliar nuestros derechos ya no es suficiente para superar estos desafíos.

Por eso, muchos en nuestro movimiento por la justicia social se preparan para pasar de solamente influir en las políticas a interrumpir, cuando sea necesario, la consolidación del autoritarismo. Estamos canalizando el poder y el impulso de las marchas y manifestaciones en acciones concretas para defender nuestro futuro.

Inundar las calles fue solo el primer paso: lograr un cambio no violento implica combinar el poder popular con demandas populares que tengan sentido para una mayoría innegable de la población. Debemos erosionar el apoyo a los pilares que sustentan un régimen autoritario. También nos toca, de nuestro lado, abrir las puertas y ventanas para acoger a todos aquellos que decidan dejar de apoyarlo.

Estos pilares varían con el tiempo y de un lugar a otro: incluyen el poder judicial y los funcionarios electos, los militares y las fuerzas del orden, y todos aquellos (incluidas las corporaciones) que se benefician del régimen autoritario.

Sin duda, los autoritarios aún no han asegurado el nivel de influencia y control sobre nuestra sociedad que desean alcanzar: aún tenemos elecciones libres, a pesar de los esfuerzos por socavarlas. Trump tiene un mandato limitado y, según nuestra Constitución, no puede volver a presentarse, a pesar de sus esfuerzos por convencer a la gente de que acepte un tercer mandato.

Muchos miembros de la Guardia Nacional y las fuerzas del orden locales se oponen a sus llamados a disparar contra personas inocentes. E incluso si la Corte Suprema le otorga a Trump la mayor parte de lo que quiere, hay varios jueces que aún se niegan a darle vía libre.

Sin embargo, el tiempo se queda corto. El número de funcionarios públicos dispuestos a oponerse públicamente a Trump disminuye rápidamente, y el número de corporaciones que se suman a los planes de Trump para su propio beneficio crece. Y una vez que se cierra la puerta a la democracia, puede tardar años o décadas en reabrirse.

Así que nos mantenemos preparados y unidos. Los próximos tres años nos pondrán a prueba, y debemos elegir quiénes queremos ser, como individuos y como nación. Resistiremos mientras podamos, e impondremos costos cuando sea necesario a quienes sacrifican nuestras libertades y dignidad por ganancias.

¿Qué puedes hacer? Únete a nosotros. Estamos organizando conversaciones abiertas cada semana hasta que termine el confinamiento. Allí podrás aprender más sobre cómo la parálisis en Washington te afecta a ti y a tus seres queridos. Después, puedes mantenerte en contacto con nosotros y con otras personas que se preocupan tanto como tú para informarte sobre los próximos pasos.

Invitamos a todos aquellos que se preocupan por nuestros vecinos y creen en nuestra democracia a unirse a nosotros en el Lado de la Libertad: no descansaremos hasta ganar.