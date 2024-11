¡Si, ganamos!

En victorias desde la Carolinia del Norte hacia el Estado de Washington y Maine, encontramos la evidencia que cuando nos organizamos, ganamos.

Siempre encuentro esperanza en cómo las personas se ayudan entre todos en las circunstancias más difíciles. En los últimos días, mi corazón y mi alma se han llenado de consuelo al hablar con muchos de ustedes de la familia de People’s Action, y quiero compartir un poco de lo que escucho.

People’s Action organizó varias llamadas esta semana para darle sentido a este momento. La primera fue con algunos de los cientos de miles de personas que conocimos por primera vez a través de nuestros bancos telefónicos durante las elecciones, mientras que la segunda fue con el personal y los miembros de nuestros 40 grupos afiliados en 28 estados.

En ambas conversaciones encontré inspiración y motivos para tener esperanza. Porque cuando miramos más allá de los titulares, encontramos evidencia de que la buena organización es el antídoto al autoritarismo que todos necesitaremos en los próximos días y años.

En los lugares donde People’s Action y sus grupos afiliados participaron durante todo el año en la organización para construir una base y relaciones en torno a los temas que más le importan a la gente, ganamos. Sí, ganamos.

Entre ellos se encuentra Down Home North Carolina, que rompió la supermayoría republicana en la legislatura del estado, defendió la educación pública y derrotó al candidato republicano a gobernador, Mark Robinson, un autoproclamado “nazi negro”.

Para lograrlo, Down Home llevó a cabo el mayor programa de campo rural en la historia del estado. Tocaron 636.874 puertas, mientras que el programa nacional de voluntarios de People’s Action realizó 932.000 llamadas adicionales al estado.

“Lo que vimos en Carolina del Norte demuestra que la creación de bases y la organización durante todo el año funcionan”, afirma Vicente Cortez, director político de Down Home. “Tenemos que estar con nuestra gente creando liderazgo y generando confianza en nuestras comunidades si queremos ver los cambios que necesitamos”.

Esta victoria le dará al gobernador demócrata de Carolina del Norte, Josh Stein, el poder de rechazar los intentos federales de destruir la democracia en el estado.

“Gracias, People's Action, por apoyarnos”, nos dijo Vicente. “Cada vez que nuestro nuevo gobernador veta una mala legislación (la próxima prohibición del aborto, el próximo proyecto de ley para financiar un programa de vales escolares), lo hace con el poder de los trabajadores bajo su pluma”.

Otra victoria importante se produjo en Missouri. Aunque los republicanos ganaron la primera posición, Missouri Jobs with Justice ayudó a revocar la prohibición del aborto en el estado y ganó la Proposición A, una iniciativa de ley para un salario mínimo de 15 dólares y licencia por enfermedad remunerada, con más del 58 por ciento de los votos.

“Durante dos años, hablamos con nuestros vecinos sobre el tema y ha dado resultado”, dijo Kai Sutton, organizadora de MOJwJ en Springfield. “Aunque estamos decepcionados con los resultados de las elecciones federales y estatales, seguimos sintiendo curiosidad por saber cómo llegar a este grupo de personas superpuestas y hacer que participen en la creación de poder y la organización que realmente mejore sus vidas”.

Los afiliados de People’s Action obtuvieron victorias más importantes de las que debemos aprender, como Progressive Maryland, que ayudó a derrotar una iniciativa respaldada por multimillonarios para despedir a la mitad del Ayuntamiento de Baltimore, y eligió a una mujer negra, Angela Alsobrooks, para el Senado de los Estados Unidos. La Maine People’s Alliance defendió una trifecta demócrata, eligiendo a dos tercios de sus candidatos respaldados en todo el estado, y reeligió a Jared Golden para el Congreso de los Estados Unidos, superando a un rival de MAGA cuyos partidarios de fuera del estado gastaron casi $10 millones para inundar las ondas de radio con anuncios de ataque.

Cada una de estas victorias merece toda nuestra atención, ya que serán importantes para nuestros esfuerzos por defender la democracia durante los próximos cuatro años. Por eso, en las próximas semanas, compartiré más de lo que estoy aprendiendo y lo que esto nos dice sobre el camino que tiene por delante People’s Action.

Por ahora, quiero dejarles algunas reflexiones de nuestra amiga Heather Booth, quien se unió a una de nuestras llamadas esta semana. Heather es una organizadora legendaria y bien amada que fundó la Midwest Academy y Citizen Action, que se unió a otros grupos para formar People’s Action como red nacional en 2016.

“Creo que lo que suceda ahora depende de lo que hagamos”, nos dijo Heather. “Lo que construimos, lo que People’s Action y otros construyeron, es bastante hermoso y bastante sólido; lo suficientemente fuerte y con la suficiente energía como para que, si continuamos, podamos darle la vuelta a la situación. Hemos estado en situaciones difíciles antes y las hemos superado”.

Heather tiene razón. Hemos dado la vuelta a la situación y lo volveremos a hacer. Vivimos bajo el mandato de Reagan, dos mandatos de Bush y Nixon, y hemos salido fortalecidos para luchar por la gente común. Heather nos recordó que no hace mucho tiempo, en este país no había derecho al voto. No había derechos civiles. No había libertad reproductiva. Los organizadores y la organización de organizaciones lograron todas estas cosas, y las defenderemos mientras luchamos por más.

Quiero que todos recordemos que la clase trabajadora multirracial de este país tiene más en común de lo que nos quieren hacer creer dividiéndola. Lo que escuchamos una y otra vez de las familias es que la gente tiene dificultades para llegar a fin de mes. El alquiler, los alimentos, la atención médica y los servicios públicos son demasiado altos, y esto sucede en los hogares de las zonas urbanas, rurales y de todos los partidos políticos.

Todos estamos sufriendo y, con Trump, las cosas empeorarán mucho para todos nosotros. Sin embargo, aquí es donde profundizamos y nos fortalecemos como movimiento por la justicia social. Aquí es donde nos extendemos y no solo construimos espacios comunitarios más fuertes para nosotros mismos, sino que también invitamos a otros a unirse a nosotros, porque sin importar por quién hayan votado, todos nos veremos afectados por lo que haga esta administración.

Necesitamos una comunidad ahora más que nunca, y el Renacimiento Organizativo es la manera en que continuamos construyendo y expandiéndonos. Pero comienza con todos y cada uno de nosotros, y debe comenzar ahora.

¿Qué puedes hacer? Mantente fuerte y unido. Si aún no lo has hecho, tome contacto con uno de nuestros grupos miembros a lo largo del país y únete a nuestro Programa Nacional de Voluntarios para que podamos avanzar juntos.

¡Juntos podemos!

Sulma Arias es directora de People's Action/Institute, la red más grande de organizaciones de base que trabajan para la justicia económica, racial y social, con más que un millón de miembros y con 40 afiliados en 28 estados.