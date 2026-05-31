Es nuestra hora de defender la democracia

Nos están arrebatando el derecho a votar. Es nuestro deber restaurar la salud de nuestra democracia, mientras aún podemos.

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En una democracia sana, tenemos voz en el curso de nuestras vidas, en cómo se trata a nuestros vecinos y en cómo se gastan nuestros impuestos. En este momento, la mayoría de los estadounidenses están insatisfechos con la manera en que se está gestionando el país, y con el rumbo que este lleva. En una democracia sana, podríamos exigir, mediante nuestro voto, el cambio de rumbo que necesitamos.

Pero en este momento, nuestra democracia no goza de buena salud. Este derecho fundamental, que es nuestro—el de que cada voto cuente y sea contado— nos está siendo arrebatado ahora mismo. Por ello, es nuestro deber alzarnos y restaurar la salud de nuestra democracia, mientras aún podamos hacerlo.

Los estados gobernados por republicanos se han apresurado a utilizar la reciente decisión *Callais* de la Corte Suprema para rediseñar los mapas electorales, con el fin de impedir que los votantes negros elijan a los candidatos de su preferencia. Muchos consideran este acto descarado como la destrucción de la Ley de Derechos Civiles, o incluso como el resurgimiento de una nueva Confederación de estados insurgentes.

Es una llamada de atención para todos nosotros: no podemos dar por sentado nuestro derecho al voto. Sin embargo, la verdad es que han existido fuerzas poderosas que se oponen a una participación plena y libre en la democracia desde que nuestro país fue fundado hace 250 años.

De hecho, el proyecto para restringir nuestra democracia se remonta a más de dos siglos atrás. Como señala la historiadora Nancy McLean, el «Proyecto 2025» de la Heritage Foundation —que trazó la hoja de ruta de muchos de los actuales esfuerzos de la derecha para restringir el derecho al voto— bien podría haberse llamado «Proyecto 1825», dado que fue entonces cuando el vicepresidente John C. Calhoun puso en marcha un plan para socavar de manera permanente el gobierno de la mayoría, con el fin de proteger los intereses de los terratenientes esclavistas.

Cada gran expansión de nuestra democracia —desde la 15.ª Enmienda a nuestra Constitución, que extendió el voto a los hombres afroamericanos en 1869; pasando por la 19.ª Enmienda, que otorgó a las mujeres el derecho al voto en 1919; hasta la Ley de Derechos Electorales de 1965, que eliminó las barreras raciales para votar— solo se hizo realidad cuando personas organizadas se alzaron para exigir que sus voces fueran escuchadas, y superaron obstáculos increíbles para brindarnos a todos el derecho a emitir un voto. Ha llegado nuestro momento de defender este derecho y asegurarlo para las generaciones por venir.

Por eso, el People’s Action Institute invita a todos a asumir nuestro compromiso de defender la democracia y a dotarse de las habilidades necesarias para lograrlo. Este compromiso detalla los pasos fundamentales que cualquier persona puede seguir para asegurar que su voto sea contado, así como la integridad de las elecciones allí donde viven.

También les invitamos a unirse a nuestra nueva serie de sesiones de capacitación: «La guía del organizador para la protección electoral». Estas sesiones, que se llevarán a cabo cada dos semanas hasta el día de las elecciones, dotarán a los organizadores de las herramientas prácticas necesarias para mantener a salvo a los votantes y garantizar que cada voto sea contado durante esta temporada electoral.

Si bien estas capacitaciones están dirigidas a organizadores experimentados que tal vez sean nuevos en el ámbito de la protección electoral, todos son bienvenidos, especialmente en nuestra sesión introductoria de este miércoles 3 de junio, de 12:00 a 13:30 (hora estándar del centro, CST).

Estas sesiones profundizarán los cursos que desarrollamos para nuestros Campamentos Intensivos de Revitalización de la Organización Prodemocrática, el cual hemos utilizado durante los últimos nueve meses para capacitar a miles de organizadores en todo el país, y con más personas recibiendo formación cada día.

En estas nuevas sesiones, crearemos un espacio donde los organizadores pueden ahora profundizar en los temas e intercambiar impresiones sobre sus interacciones con funcionarios electorales, opositores y voluntarios, mientras nos preparamos para defender nuestro derecho al voto este noviembre.

También invitamos a todos a unirse a nuestras sesiones de escucha de *Hear America*: nuestro objetivo es mantener más de un millón de conversaciones con votantes en todo el país desde ahora hasta el día de las elecciones. Estas jornadas de llamadas telefónicas —abiertas a todo el público y que se celebran cada jueves— se complementan con iniciativas presenciales en diversos puntos del país.

Estas conversaciones nos ayudarán a unir a las personas en torno a valores compartidos, trascendiendo las divisiones partidistas, mientras buscamos superar la doble crisis del costo de la vida y el auge del autoritarismo.

¿Por qué es importante organizarnos en este momento? Porque, como organizadores, podemos sentar las bases para una democracia más sólida e inclusiva una vez superado este momento de autoritarismo.

En este momento demasiadas personas han perdido la fe en nuestro proceso democrático y en nuestras instituciones, debemos reconstruir la confianza mutua al mismo tiempo que defendemos nuestro derecho al voto.Podemos unir a las personas en torno a valores compartidos desde ahora mismo. Si lo logramos, podremos recuperar la fe en nuestra democracia y reconstruir sus cimientos. Esto depende de nosotros, y aún tenemos tiempo.