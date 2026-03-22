El poder se construye una conversación a la vez

Ninguno de nosotros, por sí solo, puede detener la violencia ni construir un futuro mejor. Para lograrlo, nos necesitamos unos a otros. Para construir un poder real, debemos organizarnos: una conversación a la vez.



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Muchas personas en este país sienten que los ataques contra nuestras libertades civiles han ido demasiado lejos. Estoy de acuerdo. Agentes fuertemente armados del ICE y de la CBP —pagados con nuestros impuestos— ocultan sus identidades mientras entran por fuerza en nuestros hogares sin órdenes judiciales, reprimen la libertad de expresión e hasta asesinan a ciudadanos estadounidenses que participan en protestas pacíficas.

Muchas personas sienten que es hora de detener esta crueldad y violencia. Pero ¿Qué podemos, nosotros, hacer?

Una respuesta es salir a marchar. De hecho, en lugares como Chicago y Minneapolis, hemos visto a decenas de miles de personas marchando a exigir el fin de la ocupación militarizada de sus ciudades. Y millones en todo el país han acudido a las manifestaciones de «No Kings», y volverán a hacerlo este 28 de marzo.

Momentos colectivos como este son importantes; nos demuestran que no estamos solos. Sin embargo, por sí solos no bastan: la fuerza que sentimos en las calles puede evaporarse a la mañana siguiente. Entonces, ¿cómo podemos transformar nuestra indignación en una fuerza organizada e imparable para el bien?

La respuesta podría sorprenderte. Necesitamos hablarnos, unos a otros.

Las conversaciones entre personas pueden parecer insignificantes si las comparamos con la efervescencia de las grandes manifestaciones o con la violencia de nuestros oponentes. Sin embargo, las conversaciones honestas son, de hecho, esenciales: son los cimientos del poder. Para construir un poder real, debemos organizarnos: una conversación a la vez.

Ninguno de nosotros, por sí solo, puede detener la violencia ni construir un futuro mejor; para lograrlo, nos necesitamos unos a otros. Por ello, si queremos actuar juntos en favor de lo que más valoramos —la dignidad humana—, necesitamos conocernos.

Por eso lanzamos Hear America, una campaña nacional para escuchar a un millon de personas. Junto con nuestros aliados, este año mantendremos más de un millón de conversaciones —trascendiendo diferencias raciales y geográficas— en cada rincón del país, acerca de los temas que más importan en la vida cotidiana de las personas. Este esfuerzo, es con el fin de entendernos y aunque no estemos de acuerdo en todo, reconocer que existen valores que nos unen, e impactan nuestras familias y las comunidades en las que vivimos, para que, juntos, podamos emprender acciones que cambien el curso del país.

Te invito a unirte a nosotros para el lanzamiento de Hear America el 25 de marzo a las 7 p. m. (hora del Este). Al asistir, conocerás a otras personas que, al igual que tú, están listas para un cambio; aprenderás sobre la transformación que estas conversaciones pueden crear; y podrás inscribirte en nuestras oportunidades de hacer llamadas telefónicas con nosotros.

«A muchas personas nunca se les ha preguntado qué piensan o qué les importa», dice Lisa Whelan, de Iowa Citizens for Community Improvement —uno de nuestros grupos afiliados—, quienes están organizando conversaciones en sus comunidades. «Como resultado, demasiadas personas se han distanciado del proceso cívico político, y democratico».

Chicago y Minneapolis nos han demostrado que los vecinos se levantan en defensa de sus vecinos y que, al hacerlo, podemos revertir la marea de odio. Sin embargo, esto no sucede de la noche a la mañana. La clave del éxito reside en activar las redes de relaciones que hemos construido a lo largo de los años, organizándonos en los vecindarios para lograr objetivos como mejores escuelas, viviendas y condiciones laborales.

Construir relaciones que generen cambio es lo que hacen los buenos organizadores, día tras día. Por eso creo que la organización comunitaria puede ser nuestra respuesta al autoritarismo, la cual puede ayudarnos a construir la fuerza imparable que necesitaremos para dar un giro a nuestro país, antes de que sea demasiado tarde.

Hear America es también una de las cuatro «grandes apuestas» que el People’s Action Institute está realizando este año: en todo el país, estamos apostando el todo por el todo para dar pasos concretos con el fin de salvar el país y defender la democracia —asegurando que todas las personas puedan emitir su voto—, poner fin a nuestra crisis de la alza de los precios y fortalecer la infraestructura de las organizaciones comunitarias de base. Así es como crearemos oportunidades significativas para todas aquellas personas que también creen que ha llegado el momento de actuar para lograr un cambio en el país.

En las próximas semanas les contaremos más sobre cada una de estas «Grandes Apuestas» y sobre lo que pueden hacer para unirse a nosotros. Por ahora, solo diré que espero verlos el 25 de marzo y que solo hay una forma de ganar: es hacerlo juntos.