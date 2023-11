El entrenamiento es como transformaremos a la sociedad

Aquí en People's Action Institute, el entrenamiento y capacitación son fundamentales - Son la base de quienes somos. Para nosotros, es un compromiso. Sabemos que si tenemos alguna esperanza de transformar la sociedad en la que vivimos para que todos puedan no solo sobrevivir sino realizar sus mayores aspiraciones, es porque alguien, en algún momento invierte su tiempo y energía para que pudiéramos aprender el arte de organizar, y poder organizar a otros para lograr estos objetivos.

Esto es lo que el equipo de capacitación de People’s Action Institute hace todos los días, con gran compromiso y disciplina.

La capacitación y entrenamiento son parte vital de cómo crecemos y desarrollamos como individuos, organizadores y como movimiento. Alguien nos impartió este conocimiento y encendió un fuego dentro de nosotros, así es que ahora lo compartimos con otros. Es por eso que People’s Action Institute está ampliando e invirtiendo en nuestro programa de entrenamiento y capacitación, para ahora compartir este sagrado arte de organizar con todo aquel que esté interesado en cambiar su vida y su comunidad.

Estamos ofreciendo entrenamiento a cada uno de nuestros líderes, en todos nuestros 40 grupos en 29 estados, tanto como con nuestros compañeros en el movimiento por la justicia social, todo lo que hemos aprendido a lo largo de nuestros 50 años sobre las mejores prácticas de organización comunitaria. Esto es verdaderamente el fundamento de nuestro Avivamiento Popular.

He pensado mucho en esto desde agosto, cuando participé en nuestro curso “Training For Trainers” o “T4T” en Minneapolis. Este curso es dirigido a organizadores con experiencia, y es la culminación del arco de capacitación de People’s Action Institute, que comienza con los Fundamentos, sigue con la Capacitación de Liderazgo, Campañas y Cómo Construir Una Base, y las técnicas del “Sondeo Profundo” o “Deep Canvassing.” Durante cinco décadas, hemos capacitado a miles de organizadores con estos métodos.

Mi primera experiencia con el entrenamiento y capacitación de People’s Action Institute fue en el año 2000, poco después de la primera vez que una organizadora comunitaria de Sunflower Community Action tocó a mi puerta en Wichita, Kansas. El segundo fue en 2010, después de convertirme en organizadora para la red nacional. Estas experiencias me han llevado a mi propia perspectiva.

En el año 2000, yo no entendía realmente a donde todo esto me llevaría: era una joven madre de tres hijas, profundamente inmersa en la cultura conservadora de mi comunidad local de inmigrantes y cristianos. Sin embargo, tenía sed por un cambio. Si bien conocía el poder del compañerismo y comunidad, especialmente de aquellas mujeres latinas con las que compartía mis viernes de estudios bíblicos, también nos sentíamos impotentes para afrentar problemas en nuestra comunidad cuando existía discriminacion o abusos. Sabíamos que aunque orar era importante, también había acciones que podíamos tomar para efectuar cambios. Sabía que tendría que haber algo más que rezar que podríamos hacer.

Mi primer entrenamiento fue con Shel Trapp, uno de los fundadores de People's Action Institute. Trapp había sido entrenado por el legendario organizador de Chicago Saul Alinsky, y había aprendido las técnicas bruscas y provocadoras de Alinsky, como la "agitación".

“¿Qué quieren de este entrenamiento?” Shel nos preguntó a mí y a los otros quince participantes. "Quiero ser audaz", le dije.

No sé por qué le dije eso. Porque “audaz” no podría haber estado más lejos de mi personalidad en ese momento. Pero si lo hice, y Shel me ayudó. Los entrenamientos de Shel me brindaron una nueva sensación de posibilidades tanto para mí como para mi comunidad. El valor y el coraje viene de uno mismo, pero la capacitación y entrenamiento te da las herramientas fundamentales que necesitamos para salir y generar cambios para nuestras comunidades.

Cuando tomé el entrenamiento diez años después, en 2010, las cosas eran diferentes: para entonces había trabajado como organizadora por 10 años, fui la primera organizadora nacional contratada por People’s Action para organizar a trabajadores inmigrantes. Los demas participantes de este entrenamiento también eran diferentes, ya no eran en su mayoría hombres blancos.

Muchos organizadores de mi generación fuimos entrenados en el estilo y metodología de Alinsky, y con el tiempo, empezamos a ver que le faltaba un enfoque ethnico, racial y de orientación de género. Sabíamos, por experiencia propia, que este enfoque tenía que evolucionar, tanto como nuestras organizaciones, para poder ser más inclusivos y efectivos.

En la década que siguió, nuestros organizadores y entrenadores nos comprometimos a lograr cambios que se adaptaran a las necesidades de nuestra generación, pero que aun mantuviera algunas de las mejores prácticas y disciplinas.

Ahora en el 2023, como directora de People's Action y del People’s Action Institute, soy de nuevo estudiante, ahora en T4T. Me presenté voluntariamente, porque quería ver cómo han evolucionado la metodología y entrenamientos, especialmente desde nuestra fusión con otros grupos que ahora forman parte de nuestra red nacional.

El equipo de entrenamiento, que incluía a Pamela Twiss, Nigel Tann, Adam Kruggel, Mehrdad Azemun, Christian Parra, Marta Popadiak, Amee Xiong y Stephen Roberson, generosamente me permitió participar, ya que los entrenadores buscan crear, por encima de todo, un ambiente de confianza con los participantes. Mis compañeros organizadores más jóvenes en el salon también me dieron la bienvenida, aún si sabían que ya era una veterana y la directora de la red nacional. Me hicieron parte de un ejercicio sobre la técnica de “agitación” que aquellos de nosotros que fuimos entrenados por Shel conocemos bien.

Lo más importante es que todo lo que experimenté en esta capacitación se hizo con el espíritu correcto: sin vacilar, sin propuestas transaccionales, sin juicios egoístas. Simplemente un compromiso honesto, riguroso, profundo y disciplinado, basado en el amor y la responsabilidad que como organizadores llevamos. Lo que observé fue poderoso, transformador y sumamente necesario, no sólo para los nuevos organizadores, sino para todos nosotros los que ya llevamos años en esto.

Con el tiempo, y como debe de ser, nuestros métodos como organizadores han evolucionado, y deben continuar haciéndolo, al enfrentarnos con nuevos desafíos.

People's Action Institute ha implementado valiosas lecciones y técnicas aprendidas directamente en los movimientos por los derechos civiles, el medio ambiente, los sindicatos, la justicia LGBTQ+ y de las luchas por el derecho de la mujer. También hemos adoptado nuevas técnicas, como la formación online y el Deep Canvassing, cuya eficacia nos permite abordar los desafíos de nuestro tiempo con la escala y seriedad que exigen.

Yo considero el trabajo de organizar “sagrado” porque para mí lo es. Cada vez que buscamos crear un espacio de transformación al ser humano, ya sea en el sótano de una iglesia, en un curso en-línea o en nuestro vecindario, lo hacemos sobre una base de vulnerabilidad y confianza. Es nuestro compromiso lo que nos ayuda a respetar y honrar tal confianza en el proceso de entrenamiento.

Después de 25 años de hacer este trabajo, he reflejado en la importancia de seguir siendo un humilde estudiante del arte de organizar, de permitir ser transformados, y pulidos en estos espacios, para así, poder eliminar las durezas que acumulamos a lo largo del camino.

Sulma Arias es la directora del People's Action Institute y de People's Action.