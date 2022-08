¡Mirando hacia delante y avanzando!

LEA EN INGLES

ESCUCHE EL PODCAST

“Lo que importa es si estamos creando oportunidades para la gente, para que puedan desarrollar su poder. Porque eso es lo único que a nosotros nos toca.” - Bill Przylucki

El movimiento por la justicia racial y económica en los Estados Unidos se encuentra en una encrucijada. ¿Nos uniremos con verdadera convicción para lograr avanzar cambios reales y duraderos en las vidas de quienes más lo necesitan, o seguiremos perdiendo tiempo en un bosque de luchas internas?

Mi orientación como organizadora se debe mucho a lo que he aprendido de la Teología de la Liberación: centrar siempre la experiencia de los que están más cercanos al dolor.

Esta es una visión que compartimos en People's Action, y la razón por la que estoy aquí: los que nos dirigen son nuestros miembros. Estamos redoblando nuestro compromiso como organización a ser dirigidos desde la base, para que todas nuestras campañas y estrategias se basen en las experiencias vividas por nuestros miembros. Realmente creemos que los que están más cerca y son más afectados por las injusticias de la sociedad, también están más cerca a las soluciones, y es nuestro deber como organizadores, escuchar y tomar dirección desde ahí.

Por eso, recientemente reuní a nuestros grupos dirigidos por miembros de base para una discusión franca sobre los desafíos que enfrentamos. Me complació comparar notas con directores de nuestros grupos de miembros poderosos, efectivos e innovadores, como Laura Martin de PLAN Nevada, Hugh Espey de Iowa Citizens for Community Improvement, Rosemary Rivera de Citizen Action of New York y Larry Stafford de Progressive Maryland. Muchas gracias a ellos, y a todos los directores que se unen a nosotros: aquí hay una lista completa de los grupos a quienes servimos.

En este encuentro Bill Przylucki, el director de GroundGameLA, un grupo intrépido cuya ayuda mutua durante la COVID se convirtió en un modelo para grupos comunitarios en todo el país, y cuyo proyecto de periodismo ciudadano, KnockLA, dirigió una investigación reveladora sobre la influencia del supremacismo blanco dentro del Departamento del Sheriff de Los Ángeles, expresó lo que muchos de nosotros sentíamos.

“Si, podemos hablar sobre los problemas, pero antes que nada, tenemos que llegar a las puertas y hablar con nuestros miembros - luego podemos solucionarlo. Tenemos que estar comprometidos a esa misión.”

Esto me tocó profundamente porque tanto como Bill, aprendí como joven organizadora cómo poner las experiencias vividas de nuestros miembros, los que están directamente afectados por los problemas, antes de todo. Necesitamos recuperar esta visión fundamental que nuestro trabajo, nuestra vocación como organizadores, está basada en servicio a los demás. Poner a otros antes de nosotros mismos es fundamental, si es que queremos crear verdaderamente un movimiento de cambio que transforme, a nosotros mismos y a las comunidades que servimos.

Habilidades como escuchar profundamente pueden parecer anticuadas en la era digital, pero realmente son la base del cambio auténtico. Establecer la confianza lleva tiempo y requiere hacerse presente, no solo en línea, sino también cara a cara. Se necesita escuchar de verdad y poner a los más afectados siempre en el centro de nuestro trabajo.

Estamos en un momento en que las personas se encuentran divididas, desanimadas y, en algunos casos, cuestionando profundamente las instituciones que hasta ahora les daban propósito y significado. Podemos superar este momento si recordamos que nuestro objetivo es siempre el servicio. También hacemos bien en recordar las sabias palabras de Gale Cincotta, una de las fundadoras de People’s Action: “Hemos encontrado al enemigo, y no lo somos nosotros.”

La vocación del organizador debe ser siempre centrada en aquellos que están más cercanos al problema. Cuando lo hacemos, nos alineamos naturalmente. Y cuando creamos confianza a través de las relaciones, esto nos recuerda tanto de nuestro poder como seres humanos, como de nuestro poder colectivo cuando hay acuerdo y alineación.

En People's Action, nos hemos dado a la tarea de compartir y fortalecer estas habilidades, tanto dentro de nuestra organización como a lo largo de nuestro movimiento. Es por eso que estamos ampliando nuestro programa de capacitación y entrenamiento, para que cada uno de nuestros organizadores, miembros y voluntarios estén comprometidos a lo mismo. Estamos centrándonos en las personas más impactadas en la práctica de metodología y técnica comprobadas, todo esto es parte de nuestra tradición y legado, a esto llamamos “Avivamiento” o Organizing Revival. Se trata de regresar al llamado, rigor, y disciplina.

Un Avivamiento también nos llama a construir un “Nosotros” más amplio, saliendo de nuestras islas para poder encontrarnos con los que piensan de manera diferente. Pero para hacer esto, debemos dejar el “yo” en servicio a los demás.

El escritor James Baldwin nos recuerda que no todo lo que enfrentamos en la vida se puede cambiar - pero que si vamos a cambiar algo, debemos enfrentarlo. Esta debe ser siempre la respuesta del organizador: entregarnos y constantemente renovarnos, con los ojos y el corazón abiertos, pero sin desalentarnos.

Como organizadores, nuestro Avivamiento nos llama tanto a tener en cuenta nuestra realidad actual como a cambiarla. Nos llama a volver, y reafirmar nuestra vocación. Nos llama a regresar a algunas de nuestras prácticas fundamentales y claves, y centrarnos en nuestro verdadero llamado y propósito: servir y avanzar siempre.